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عمان-الرسالة نت

وجّه الملك الأردني عبد الله الثاني رسائل إلى أخويه الأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين بالإضافة إلى الأمير طلال بن محمد، وذلك بعد إحالتهم إلى التقاعد من الخدمة في القوات المسلحة.

وأشاد الملك الأردني بخدمة الأمراء في الجيش، موضحا أن إحالتهم إلى التقاعد جاءت أسوة بباقي كبار ضباط الجيش الأردني، ووفقا لمقتضيات المؤسسية وإعادة الهيكلة في القوات المسلحة.

وأكد الملك عبد لله الثاني في رسائله حرصه على إيلاء القوات المسلحة كل الاهتمام والرعاية، والعمل على تطوير قدراتها.

وقرر أيضا منح رتبة فريق فخري للأمير فيصل بن الحسين، ورتبة لواء فخري للأميرين علي بن الحسين وطلال بن محمد.

المصدر: الجزيرة