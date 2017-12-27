تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت-ترجمة خاصة

توعد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، حركة "حماس" في غزة، وحزب الله بمواجهة ضروس في حال اندلعت أي مواجهة قريبا.

وقال نتنياهو خلال حفل تخريج طيارين (إسرائيليين) جدد في قاعدة "هاتزرييم" الجوية، :"ما زلنا نواجه تحديات كبيرة في الشمال والجنوب، ولن نسمح لإيران بأن تنشئ وجود لنفسها في سوريا من أجل إيذائنا".

وتطرق للوضع بغزة قائلاً "الهدوء في القطاع يعتمد على غزة نفسها، ولن نسمح بتصعيد من حماس أو أي كيان إرهابي آخر، وسنستخدم كل وسائل الدفاع عن سيادتنا وأمننا".

فيما، قال ليبرمان خلال الحفل "إذا بدأت معركة في الشمال فسنضرب بقوة أكبر مما كانت في الماضي، وهجماتنا ستكون صعبة جدا، وقواتنا الجوية ستكون قوات ساحقة كما كانت سابقا".