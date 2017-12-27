تصغير الخط تكبير الخط

الأراضي المحتلة-الرسالة نت

وافقت حكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، على نقل 40 مليون شيكل لصالح المستوطنات في الضفة الغربية بعد يوم واحد من اجتماع بنيامين نتنياهو مع حاخامات المستوطنات لدعمه سياسيا.

وذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، أن 34.5 مليون شيكل سيتم تخصيصها للسلطات المحلية في مستوطنات الضفة، و 5.50 مليون شيكل لصالح محطات الإسعافات الأولية. مشيرا إلى أن وزارة المالية ستحول المبالغ فورا.

وقال مكتب نتنياهو إنه لا علاقة لاجتماعه مع الحاخامات بنقل الأموال الناجمة عن الوضع الأمني في الضفة.