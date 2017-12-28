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الرسالة نت - وكالات

أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي, أن فريقه سيتجه إلى الإمارات يوم 9 يناير المقبل استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بكأس السوبر المصري المقرر في 12 من ذات الشهر على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة "العين".

وستكون موقعة كأس السوبر المصري المقبلة هي الثالثة على التوالي التي تستضيفها الإمارات بعد نسختي 2016, و2017.

وقال البدري في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "قائمة اللاعبين المسافرة إلى الإمارات سيتم إعلانها عقب مباراة الأهلي مع الزمالك ضمن الجولة الـ17 من الدوري والمقرر لها يوم 8 يناير المقبل".

وأوضح أنه استقر على التدريب مرتين في "أبو ظبي" استعدادا لمباراة كأس السوبر، حيث سيؤدي الفريق مرانه في "أبو ظبي" يومي 10 و11 يناير المقبل، على أن يتجه بعدها إلى مدينة "العين" لمواجهة المصري.

يشار إلى أن الزمالك أحرز اللقب الموسم الماضي على حساب الأهلي, الذي حسم نسخة 2016 لمصلحته بالفوز على الزمالك.