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الرسالة نت - وكالات

ذكرت صحيفة "أوغوغو" البرتغالية, أن 3 أندية من الدوري الإسباني ترغب في التعاقد مع عادل تاعرابت النجم المغربي لفريق جنوى الإيطالي، خلال "الميركاتو" الصيف المقبل.

وتأتي هذه الرغبة بعد المستويات القوية التي قدمها تاعرابت خلال منافسات الدوري الإيطالي، والتي جعلت العديد من الملاحظين يشيدون به، ويعتبرونه واحدا من أفضل لاعبي خط الوسط الهجومي في "الكالتشيو".

ويلعب النجم المغربي هذا الموسم مع جنوى معارا من بنفيكا البرتغالي, الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى عام 2020.

ورغم موهبته الكبيرة التي جعلت العديد من الملاحظين يرشحونه لأن يصبح واحدا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، إلا أن تاعرابت فشل في نحت مسيرة موفقة, بسبب اختياراته الرياضية الخاطئة، فضلا عن عدم التزامه الذي كلفه في وقت من الأوقات الإبعاد عن كوينز بارك رينجرز.

يشار إلى أن تاعرابت شارك في 18 مباراة مع جنوى خلال مسابقتي الدوري والكأس، سجل فيهما هدفين وصنع مثلهما.