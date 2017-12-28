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الرسالة نت - وكالات

كشفت تقارير صحافية إسبانية, عن رغبة أرسنال في التعاقد مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، لتعويض الرحيل المرتقب لنجمه أليكسيس سانشيز.

وذكر موقع "دون بالون" الإسباني أن إدارة أرسنال تضع بنزيما على رأس قائمة اللاعبين المستهدفين لتعويض سانشيز، الذي كان قريبا من الانضمام إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي، ويتوقع رحيله بنهاية عقده الصيف المقبل.

وأوضح "دون بالون" أن أرسنال يجهز عرضا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني أجل حسم صفقة ضم مهاجم الريال، الذي يعيش وضعية صعبة في قلعة "سانتياغو برنابيو", بسبب تذبذب مستواه.

وأكد أن أرسنال يعدّ النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع بنزيما حاليا، وأن ريال مدريد قد يجد نفسه مجبرا على التخلي عنه, بعد تراجع مستواه هذا الموسم.

يشار إلى أن بنزيما سجل 5 أهداف وصنع 3 في 20 مباراة مع الريال بمختلف المسابقات هذا الموسم، في حين أحرز سانشيز 6 أهداف وصنع 4 في 18 مباراة.