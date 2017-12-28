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الرسالة نت-محمد عطا الله

تصدرت مدينة القدس المحتلة المشهد الفلسطيني بمحطات متعددة خلال عام 2017، حيث مرت بأحداث سياسية وميدانية أحدثت تأثيرا محليا وإقليميا ودوليا مميزا في تاريخ الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي كان آخرها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالمدينة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي وقراره بنقل سفارة بلاده في تل أبيب إلى المدينة المقدسة.

ومع طي العام الحالي آخر صفحاته حاولت "الرسالة" استعراض أبرز الأحداث التي وقعت في مدينة القدس، فكانت معركة البوابات الإلكترونية من أهم المحطات التي مرت بها المدينة، حينما أغلقت سلطات الاحتلال المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة في 14 يوليو/تموز 2017 ومنعت إقامة صلاة الجمعة في سابقة منذ احتلال القدس عام 1967.

وجاء هذا المنع بذريعة تنفيذ ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينة أم الفحم بالداخل المحتل عملية إطلاق نار داخل المسجد الأقصى أسفرت عن استشهادهم ومقتل عنصرين من جنود الاحتلال وجرح آخر.

وتذرعت سلطات الاحتلال بالعملية لنصب بوابات إلكترونية على أبواب الأقصى فثار المقدسيون ورابطوا على مدار الأسبوعين قرب مداخل المسجد الأقصى رفضا لإجراءات الاحتلال مما اضطره وفي ظل الرفض الشعبي والرسمي الذي رافقه تضامن عربي وإسلامي؛ للتراجع عن البوابات الإلكترونية وأزالتها عن جميع مداخل المسجد الأقصى.

ومن المحطات البارزة أيضا والتي تبعت تلك الأحداث كانت تغييب "شيخ الأقصى" رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل بعد اعتقاله يوم 15 أغسطس/آب من منزله في أم الفحم، ثم مددت اعتقاله المحكمة مرات عدة، وقررت الإبقاء على اعتقاله داخل السجن حتى انتهاء الإجراءات ضده، بعد أن قدمت النيابة العامة بحقه لائحة اتهام.

وجاء اعتقال الشيخ صلاح، عقب موجة من التحريض عليه خلال أحداث الأقصى الأخيرة، حيث يتهمه الاحتلال دوما بالتحريض على مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى.

إلى جانب ذلك، عززت قوات الاحتلال من مشاريعها الاستيطانية في مدينة القدس وشروعها بمشاريع استيطانية كمشروع "القدس الكبرى" وسن الكنيست الإسرائيلي قانون "القدس الموحدة" في محاولة لفرض السيادة الاحتلالية وتفريغ القدس من الفلسطينيين.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة القدس الدولية في شهر أكتوبر المنصرم، فإن سلطات الاحتلال تعمل على تعزيز الاستيطان وزيادة الوحدات الاستيطانيّة، منذ بداية عام 2017 حيث أقرت بناء وتنفيذ آلاف الوحدات الاستيطانيّة في مختلف مناطق الضفة والقدس المحتلتين. وبلغ عدد الوحدات الاستيطانيّة التي تمت المصادقة عليها منذ بداية العام، أكثر عددًا من الوحدات المقامة خلال عشر سنوات كاملة.

وليس أخيرا جاء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب من البيت الأبيض بالسادس من هذا الشهر، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال، وقال إنه وجّه أوامره إلى الخارجية الأميركية للبدء بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وتبع هذا القرار رفض عربي وعالمي واحتجاجات متواصلة في أغلب عواصم الدول العربية الأوروبية، تبعه تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة طارئة لبحث هذا القرار بأغلبية الدول الأعضاء في 21 من الشهر الجاري على مشروع قرار يرفض إعلان الرئيس ترامب بأن القدس عاصمة لـ "إسرائيل".

وصوت على مشروع القرار بأغلبية 128 دولة لصالح القرار فيما عارضته 9 دول وامتنعت عن التصويت 35 دولة، رغم التهديدات الأمريكي بقطع المساعدات والدعم الأمريكي عن الدول التي تصوت لصالح القرار.

ويعتقد رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث ناجح بكيرات، أن مدينة القدس لم تتعرض لهجمة صهيونية مماثلة لما تعرضت له خلال عام 2017.

ويوضح بكيرات في حديثه لـ"الرسالة" أن المدينة شهدت 3 مسارات حاول الاحتلال من خلالها إحداث تحول استراتيجي في المدينة المقدسة من خلال المسار الأول، وهو زيادة مشاريع التهويد للمدينة وزيادة وتيرة الاستيطان والحفريات والاقتحامات والهدم بشكل كبير، في هجمة مغايرة للأعوام الماضية، ما يدلل على أن الاحتلال أراد حسم موضوع تهويد المدينة بشكل كبير وسابق الزمن في محاولة تغيير كل مناحي الحياة بالمدينة.

وبيّن أن المسار الثاني كان استهداف المدينة والمسجد بتضييق الخناق ومحاولة فرض أمر واقع عبر محاولات التقسيم ومنع الدخول والخروج من المدينة لمحاولة خطفها من يد العالم العربي والإسلامي قبل الفلسطيني.

ونوه بكيرات إلى أن المسار الأخير تمثل في محاولة تزوير تاريخ الأقصى من خلال قرار ترامب الأخير الذي ادعى فيه أن القدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار إلى أن قرارات الاحتلال وأمريكا بحق القدس باءت بالفشل وقلبت السحر على الساحر بعد الرفض العالمي لذلك المخطط ومحاولات الوقوف ضده.

ومع نهاية 2017 ودخول عام جديد بعد أيام تواصل حكومة الاحتلال بغطاء ودعم أمريكي محاولات السيطرة على مدينة القدس وتغيير الواقع فيها.