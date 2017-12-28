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الرسالة نت- مؤمن مقدادد

هآرتس:

وافق الكنيست بأغلبية 59 مقابل 54 على مشروع قانون التوصيات الذي يحظر على الشرطة نشر نتائج تحقيقاتها

ستناقش لجنة الداخلية اليوم قانونا يسمح بإغلاق محلات السوبر ماركت في السبت

نتنياهو: قرار الهدوء في قطاع غزة بيد حركة حماس.

غواتيمالا: الولايات المتحدة لم تضغط علينا لنقل السفارة إلى القدس

مصنع شركة تيفع في بيتح تكفا سيغلق وسيقال معظم العاملين فيه

يديعوت أحرونوت:

إقرار قانون التوصيات في الجلسة الكاملة للكنيست في القراءتين الثانية والثالثة

آفي غاباي حول قانون التوصيات: يوم أسود في تاريخ الكفاح ضد الجريمة والفساد

غواتيمالا: الولايات المتحدة لم تضغط علينا لنقل السفارة

ميري ريغف لحنين زعبي: إن استمرار وجودك هنا كعضو في الكنيست هو وصمه عار على الإسرائيليين

مواجهة في الكنيست الإسرائيلي بين حنين زعبي وأورن حزان

معاريف:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 14 فلسطينيا من الضفة

بعد أكثر من 40 ساعة: "إقرار قانون التوصيات في القراءة الثالثة"

رقم قياسي: 3,6 مليون سائح زاروا البلاد في عام 2017 بحصيلة إيرادات 20 مليار شيكل

تركيا تشتري منظومة S-400 من روسيا بقيمة 2,5 مليار دولار

غواتيمالا: لم يتم الضغط علينا لنقل السفارة

ضو الكنيست أورن حزان، وصلتني تهديدات على حياتي، وحماس نشرت عنواني

"إسرائيل" هيوم:

أثناء الليل، اعتقل 14 فلسطينيا مطلوبا في يهودا والسامرة

حاول شخص اختطاف سلاح حارس أمن عند روضة أطفال في رامات غان واصي بالحارس ونقل للعلاج الشرطة تجري عمليات بحث

انتصار ساحق للائتلاف الحكومي: إقرار "قانون التوصيات" في الكنيست بالقراءة الثالثة - 59 مع مقابل 54 ضد

مواجهات في الكنيست بين عضو الكنيست حنين زعبي وأعضاء كنيست من الليكود والبيت اليهودي

الجيش الإسرائيلي يعتقل فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 18 عام كانت تنوي تنفيذ عملية طعن عند معبر قلنديا واعترفت بذلك

ستبيع الولايات المتحدة 12 طائرة مقاتلة لنيجيريا

غواتمالا: الولايات المتحدة لم تضغط علينا لنقل السفارة إلى القدس

القناة 7 العبرية:

اعتقل الجيش الإسرائيلي 14 فلسطينيا مطلوبا في يهودا والسامرة ليلة أمس

تم ضبط أموال إرهابية في قرية الجلمة

رامات غان: اصيب حارس امن خلال محاولة لاختطاف سلاحه

تمت الموافقة على قانون التوصيات في القراءتين الثانية والثالثة

نحمان شاي: قانون مناهض للأخلاق يشوه مبادئ العدل والشفافية بشكل لا يمكن إصلاحه

وزارة الخارجية السورية: يحاول أردوغان إخراج نفسه من الجرائم التي ارتكبها

إيران: البرلمان يعترف بالقدس عاصمة لفلسطين

وفاة والدة النائب العام أفيخاي ماندلبليت قبل قليل

من المتوقع ان توافق اللجنة الداخلية على قانون السوبرماركت بالقراءة الثانية والثالثة

القناة 12 العبرية:

ألقي القبض على 14 فلسطينيا خلال الليل وصودرت أموال مخصصة للعمليات

إصابة حارس أمن أثناء محاولة اختطاف سلاحه في رامات غان ويجري فحص الخلفية

اعتمد قانون التوصيات بالقراءة الثالثة في الجلسة الكاملة للكنيست

سكان مستوطنات غلاف غزة: نشتم رائحة حرب قادمة

نتنياهو في قاعدة حتسريم: الهدوء في الجنوب يعتمد على المنظمات في غزة، لن نسمح لحركة حماس بانتهاك الهدوء لسكان الجنوب

غواتيمالا: لم نضغط من قبل الولايات المتحدة لنقل السفارة إلى القدس

القناة 14 العبرية:

الجيش الإسرائيلي يعتقل فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 18 عام كانت تنوي تنفيذ عملية طعن عند معبر قلنديا واعترفت بذلك

غواتيمالا: الولايات المتحدة لم تضغط علينا من أجل نقل السفارة

نتنياهو في قاعدة حتسريم: الهدوء في الجنوب يعتمد على المنظمات في غزة , لن نسمح لحركة حماس بانتهاك الهدوء لسكان الجنوب

قرار في الجيش بتحويل لواء غيفاتي إلى لواء النمر النظامي الثاني (بعد غولاني) ليكون مجهز بناقلة الجند الثقيلة "النمر"

والا العبري:

اصيب حارس امن بجروح خلال محاولة سرقة سلاحه فى رامات جان

اندلعت مواجهات خلال صلاة المستوطنين على قبر يشوع بن نون

إقرار قانون التوصيات بأغلبية 59 مقابل 54

أمّنت قوات الجيش خلال الليل دخول 1000 مستوطن إلى كفل حارس وتم رشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة من قبل شبان فلسطينيين

اندلاع حريق في قاعدة تساليم العسكرية جنوب البلاد دون وقوع إصابات

ليبرمان: "إذا بدأت حرب في الشمال فإننا سنقوم بتنفيذ ضربات أصعب مما كانت عليه في الماضي بواسطة القوات الجوية التي هي بمثابة "القوة الساحقة في الجيش"

أردوغان: بشار الأسد إرهابي قتل ما يقرب من مليون من مواطنيه