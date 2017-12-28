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الخليل-الرسالة نت

أفرجت سلطات الاحتلال، الليلة الماضية، عن الأسير الطفل فوزي محمد الجنيدي (17 عاما) من مدينة الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال سراح الطفل الجنيدي من معسكر عوفر الاحتلالي غرب مدينة رام الله، وكان باستقباله ذويه وعدد من أصدقائه، حيث مباشرة إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.

ويعاني فوزي من كسور في الكتف بسبب تعرضه للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال أثناء اعتقاله في السابع من كانون الأول الجاري.

وقال الطفل الجنيدي "فور اعتقالي تم نقلي إلى معسكر عتصيون شمال الخليل وأمضيت ليلة كاملة حيث تعرضت للضرب والتحقيق، ثم تم نقلي إلى معتقل عوفرا إلى أن تم الافراج عني الليلة بعد دفع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيقل".

وأضاف أنه يعاني من آلام في كتفه الأيمن بسبب اعتداء الجنود عليه بالضرب المبرح أثناء اعتقاله".