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القدس المحتلة-الرسالة نت

جددت مجموعات من المستوطنين المتطرفين صباح اليوم اقتحاماتها وتدنيسها للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين قدرت بـ 58 مستوطنا اقتحموا الأقصى صباحا، وأنه تتوالى مجموعات أخرى تستعد لاقتحام المسجد على شكل مجموعات، في ظل تحويل المسجد الأقصى لثكنة عسكرية لكثرة قوات الشرطة.

وقامت عناصر من شرطة الاحتلال بحراستهم وأحاطت بهم خلال تجوالهم في ساحات المسجد المبارك.

ويتعمد المستوطنون تدنيس باحات المسجد الأقصى واقتحامه في ساعة مبكرة من كل يوم وهي الساعة السابعة صباحا، مستغلين قلة أعداد المرابطين في مثل هذا الوقت وحماية الشرطة.