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غزة- الرسالة نت

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، صيادين اثنين قبالة بحر منطقة السودانية شمال قطاع غزة، وصادرت قاربهم.

وأفادت مصادر محلية أن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين سامح حيدر القوقا، وشوقي صقر بكر، وذلك أثناء ابحارهم في مسافة 6 أميال بحرية، فيما صادرت قاربهم.

وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في خرقٍ لتفاهمات اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل و"إسرائيل" برعايةٍ مصرية صيف عام 2014.