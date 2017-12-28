تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - فادي حجازي

حمل عام 2017 الكثير من المسابقات الرياضية, التي ستبقى محفورة في تاريخ الجماهير الغزية على المستويين المحلي والخارجي.

ورغم ضعف البنية التحتية الرياضية في المحافظات الجنوبية مقارنة بالشمالية, إلا أن الاتحادات الرياضية نجحت بتنفيذ أجندتها الرسمية هذا العام, وسط متابعة جماهيرية ضخمة بشكل غير مسبوق.

كرة القدم

لعب اتحاد كرة القدم دورا رئيسيا وكبيرا في إحداث حالة من الحراك الرياضي, بتنظيمه العديد من الأنشطة على مستوى القطاع.

وأطلق الاتحاد بطولات الدوري لجميع الدرجات, إذ توّج الصداقة بطلا للممتازة, وحلّ خدمات رفح وصيفا, وفي الأولى حصل شباب جباليا على المركز الأول والقادسية ثانيا.

أما في دوري الثانية, فقد فاز فريقا المجمع الإسلامي بلقب فرع "غزة والشمال" وخدمات دير البلح بفرع "الوسطى والجنوب", وخطف السلام صدارة دوري الثالثة فرع "غزة والشمال", أما في "الوسطى والجنوب" فأحرز الأمل اللقب.

وفي كأس القطاع, اقتنص شباب رفح اللقب على حساب جاره الخدمات, تبعه بالحصول على كأس فلسطين, بعدما جرّد أهلي الخليل "حامل اللقب" منه, ثم واصل تفوقه, وهذه المرة نال كأس السوبر الغزي, بالانتصار على الصداقة.

وخطف "الأخضر" الرفحي لقب بطولة "طوكيو" للشباب مواليد 1996, بالفوز اتحاد الشجاعية (1-0) في النهائي.

وبعيدا عن المسابقات الكروية, أشرف الاتحاد على دورات التدريب "A, وB, وC" واللياقة البدنية, وحراس المرمى.

كرة السلة

وفي كرة السلة, نظّم الاتحاد ثلاث بطولات, إذ وصلت مسابقة الدوري لمرحلة "البلاي أوف" الحاسمة خلال الفترة الجارية.

أما الكأس, فأحرز لقبه خدمات البريج, عقب انتصاره الغالي على نظيره خدمات دير البلح (84-64), في المباراة النهائية, بينما توّج ناشئو خدمات المغازي بلقب بطولة الناشئين مواليد 2000, بعدما تفوق على خدمات البريج (62-55) في الموقعة الختامية.

كرة الطائرة

اتحاد الطائرة بدوره أطلق العديد من البطولات بمواعيد منتظمة, ففي مسابقة دوري الدرجة الممتازة "القدس", استعاد الصداقة لقب المسابقة من شباب جباليا, الذي جاء وصيفا, بينما نال شباب جباليا بطولة الكأس على حساب جاره الخدمات.

أما في كأس السوبر الذي يجري قبل بداية أي موسم, فقد اقتنص الصداقة اللقب على حساب خدمات جباليا, بينما حصد حطين لقب دوري الأولى, متفوقا على الوفاق الثاني.

وفي بطولتي الكرة الشاطئية, خطف الصداقة (ب) اللقب للكبار على حساب نظيره شباب جباليا (أ), بينما أحرز نماء لقب الشباب "طوكيو 2", بالفوز على الرباط.

كرة اليد

وفي لعبة كرة اليد, لم تجر سوى بطولتين, الأولى مسابقة الدوري التي يبدو فيها خدمات البريج الأقرب لحصد اللقب, بعدما حسم موقعته مع خدمات النصيرات (24-19) قبل أيام قليلة, وبات بحاجة للفوز على جمعية الصلاح في اللقاء المقبل ليتوج رسميا باللقب لأول مرة منذ "20 عاما".

أما الثانية, فكانت على مستوى الناشئين "القدس لنا", وحصدها خدمات البريج بالانتصار على نظيره جمعية الصلاح (31-30) في النهائي.

كرة الطاولة

من جانبه, أبدع اتحاد كرة الطاولة بتنظيمه عددا من البطولات المحلية, وخلالها واصل المجمع الإسلامي احتكاره لدوري الممتازة والكأس والسوبر, تاركا الوصافة لشباب خانيونس في الدوري والكأس, بينما حصل الجزيرة على المركز الثاني في السوبر.

وفاز الكرامة بالمركز الأول وشباب رفح بالثاني ضمن منافسات دوري الأولى, وفي دوري الثانية حصل خدمات خانيونس على المركز الأول, وشباب الزيتون على الثاني, في حين فاز الرباط بدوري الثالثة متفوقا على السلطان الثاني.

أما على مستوى المنافسات الفردية, فقد اكتسح حاتم وادي (شباب خانيونس) الجميع وتوّج بطلا على حساب زميله حسين حجاج (شباب خانيونس), بينما نال يسري أبو سيف (المجمع الإسلامي) لقب بطولة الأبطال متفوقا على زميله عبد الله السقا (المجمع الإسلامي) الحاصل على الوصافة.

كما نظّم الاتحاد العديد من الأنشطة الأخرى على مستوى الأشبال والبراعم والناشئين والشباب والقدامى من جهة, والوزارات والبلديات والمؤسسات من جهة أخرى, بالإضافة للإشراف على عدد من الدورات التدريبية والتحكيمية.

ألعاب القوى

وفي ألعاب القوى, كان هذا العام حافلا بالمسابقات والأنشطة, إذ بدأ باختبارات لأبطال المحافظات الجنوبية على ملعب اليرموك بغزة, ثم تنظيم بطولة "الأسبوع الأولمبي", وسباق "أنا بطلت أدخن" بالتعاون مع الإغاثة الطبية, وماراثون "الأسرى" دعما للأسير "مروان البرغوثي" وآخرين حملا اسمي "النصرة للقدس" و"الوحدة الفلسطينية".

كما نظّم ألعاب القوى مسابقة "طوكيو 2", والبطولة المركزية التي جرت في أريحا, بالإضافة لإنشائه أول مضمار في قطاع غزة بمواصفات دولية على ملعب اليرموك.

اللجنة البارالمبية

وأشرفت اللجنة البارالمبية على عدد من المسابقات لذوي الاحتياجات الخاصة, الذي يعانون الأمرّين في قطاع غزة, وأبرزها دوري كرة السلة للكراسي المتحركة للرجال, الذي أحرزه السلام بجدارة, بينما جاء الهلال الأحمر وصيفا, أما في دوري الفتيات, فتوّج السلام باللقب, وجاء الجزيرة وصيفا.

وفي بطولة "طوكيو 2" لكرة الطائرة جلوس, اقتنص الصداقة اللقب على حساب نظيره الهلال الأحمر (3-0) في النهائي, ثم حقق كأس السوبر الفلسطيني بالانتصار على المستقبل من الضفة المحتلة (3-1).

المنتخبات الوطنية

وعلى صعيد المشاركات الخارجية, حقق المنتخب الوطني إنجازا كبيرا, بصعوده لنهائيات كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات للمرة الثانية في تاريخه بعد 2015, بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة للتصفيات بالعلامة الكاملة (15 نقطة).

كما دخل المنتخب الأولمبي التاريخ من أوسع أبوابه, بتأهله لكأس أمم آسيا 2018 "تحت 23 عاما" لأول مرة في تاريخه, والتي ستجري الصين الشهر المقبل.

وتترقب الجماهير الفلسطينية الظهور الأول لـ"الأولمبي" في أمم آسيا, حيث سيلعب في المجموعة الثانية, بجوار منتخبات اليابان, وكوريا الشمالية, وتايلاند.