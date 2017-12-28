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غزة-الرسالة نت

دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان الخميس، المستفيدين من المنحة الكويتية لإعادة إعمار غزة أصحاب المنازل المدمرة كليًا وأصحاب المنشآت الصناعية التوجه للبنوك لاستلام الدفعات المالية الخاصة بهم.

وأوضح وزير الأشغال مفيد الحساينة في بيان صحفي أنه تم تسريع تنزيل الدفعات المالية لأصحاب المنازل المدمرة كليًا وأصحاب المنشآت الصناعية.

وتبلغ قيمة الدفعة المالية الثالثة والأخيرة من المنحة الكويتية لأصحاب المنازل المدمرة كليًا لعدد (560) متضررًا (3,950,000) ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسون ألف دولار أمريكي، وتبلغ قيمة دفعة المنشآت الصناعية (2,093,000) مليونين ومائة وثلاثة وتسعون ألف دولار أمريكي يتم صرفها لعدد (272) منشأة صناعية.

وشكر الحساينة دولة الكويت وأميرها صباح الأحمد الجابر الصباح، والصندوق الكويتي للتنمية والشعب الكويتي على دعمهم ومساندتهم لأبناء الشعب الفلسطيني.