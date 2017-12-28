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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

نقل موقع ريشت كان العبري عن مصدر سياسي بالقدس قوله إن "إسرائيل" والمملكة الأردنية توصلتا إلى اتفاق لتسوية الأزمة بينهما يتيح إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان؛ لكن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل يعرقل تطبيقه.

وأضاف المصدر أن "إسرائيل" وافقت على تنحية السفيرة عينات شلاين من منصبها والاعتذار وتعويض ذوي المواطنيْن اللذين قتلهما حارس الأمن الإسرائيلي دون تقديمه للعدالة.

وتابع أن "البلدين لم يقطعا الاتصالات بشأن قناة البحرين بسبب الأزمة لكنها تجري بتباطؤ".

وكان مصدر أردني رسمي أكد أن الأردن لا يزال على موقفه بعدم السماح بعودة دبلوماسي السفارة الإسرائيلية إلى عمان قبل تقديم الحكومة الإسرائيلية الاعتذار عن مقتل المواطنين الأردنيين.