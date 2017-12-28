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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إسبانية، أن إدارة ريال مدريد لا تنوي ضم لاعبين جدد، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سوى كيبا أريزابالاغا حارس مرمى أتلتيك بيلباو.

وقالت صحيفة" آس" الإسبانية, إن الريال يعتزم الاكتفاء بأريزابالاغا, الذي سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده المقدرة بـ20 مليون يورو.

وبحسب "آس"، فإن الحارس قرر عدم تجديد عقده مع النادي الباسكي، لتصبح الكرة في ملعب الريال, الذي سيكثف مفاوضاته لضمه اعتبارا من الأول من يناير المقبل مع انطلاق "الميركاتو" الشتوي.

وأوضحت أن الريال سيعرض على أريزابالاغا، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، عقدا مدته 6 سنوات، براتب سنوي يبلغ نحو 3 ملايين يورو صافية من الضرائب.