تصغير الخط تكبير الخط

رام الله-الرسالة نت

أصيب شابان اليوم الخميس، بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمحافظة رام الله والبيرة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إصابتين بالرصاص الحي إلى مستشفى رام الله الحكومي، إحداها إصابة في الفخذ بمنطقة أم الشرايط، قرب جدار الفصل العنصري، والأخرى إصابة في الساق، بمنطقة جبل الطويل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، المواطنة منال التميمي (45 عاما)، فيما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال قمع الاحتلال وقفة تضامنية مع الأسيرات والأسرى، أمام سجن "عوفر"، غرب رام الله وأطلق صوب المصاركين قنابل الصوت والغاز.