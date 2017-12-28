تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت-وكالات

انخفض سعر العملة الافتراضية الشهيرة "بيتكوين" من جديد، في التداولات المبكرة لجلسة، الأربعاء، لتهبط دون مستوى 15 ألف دولار.

وحسب البيانات المنشورة على موقع "coingecko.com" المتخصص برصد حركة العملات الإلكترونية، سجل سعر العملة نحو 14.99 دولار بقيمة سوقية عند 251.3 مليار دولار بحلول الساعة (06:59 تغ).

في المقابل، صعدت عملة "الرايبل" بنحو 4.75 بالمائة خلال نفس الفترة، لتصل إلى 1.35 دولار بقيمة سوقية تبلغ 52.17 مليار دولار، لتصعد إلى المركز الثالث بدلاً من الرابع في قائمة أكبر العملات الإلكترونية من حيث القيمة السوقية.

وشهدت العملات الإلكترونية الأسبوع الماضي، أسوأ أداء أسبوعي منذ 2003 بعد خسائر تجاوزت 170 مليار دولار.

وسجلت القيمة السوقية للعملات الإلكترونية مجتمعة في حدود 595 مليار دولار، مقارنة مع 17.7 مليار دولار في بداية العام الجاري، لتتجه إلى تسجيل مكاسب سنوية بنحو 3270 بالمائة.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقمًا متسلسلًا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.