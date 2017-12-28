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الضفة المحتلة- الرسالة نت

أعلنت هيئة القضاء العسكري الفلسطيني التابع للسلطة بالضفة، تأجيل البت في قضية مرافق الرئيس الراحل ياسر عرفات العميد محمد الداية؛ بناءً على طلب محامية الدفاع.

وقالت محامية الدفاع راوية أبو زهيري، في بيان صحفي الخميس، إن "الجلسة لم تعقد اليوم لأن الداية تبلغ بلائحة الاتهام ليلة أمس، وبحسب قانون الإجراءات الجزائية المادة 47، يتوجب أن يعطى المتهم مهلة سبعة أيام من تاريخ تبلغه بلائحة الاتهام من قبل النيابة قبل جلسة المحكمة الأولى".

وأضافت أبو زهيري أن الداية خضع للتحقيق حول قيامه بإنشاء صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واحدة باسم "أبناء الشهداء والثانية تحمل اسم "لا للفساد" واستخدامهما في التهديد والإساءة والتشهير بحق شخصية تعمل في ديوان الرئاسة"، مبينةً "أن موكلها نفى هذه التهمة واكد أنه لا يجيد القراءة والكتابة".

ولفتت إلى أن "توقيفه يستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية المادة 15-2 المتعلقة بالتهديد والقيام بأعمال خادشة للحياء من خلال صفحات الفيس بوك"، مؤكدة أن الداية تم توقيفه 5 أيام بطريقة غير قانونية ودون مذكرة استدعاء رسمية، قبل أن يتم تمديد اعتقاله 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وبينت أن موكلها أضرب عن الطعام منذ أن تم توقيفه لغاية اللحظة، وهناك معلومات عن توقفه عن تناول المياه أيضاً، مضيفة أن القضاء العسكري أصدر تعليماته بالسماح لها بزيارة موكلها، كما سمح لعائلته بزيارته والاطمئنان على حالته الصحية.