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دمشق- الرسالة نت

أفاد مراسل الجزيرة أن الهلال الأحمر السوري أجلى الليلة الماضية 13 حالة طبية حرجة لمدنيين من الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق كدفعة ثالثة أخيرة عبر معبر مخيم الوافدين لتلقي العلاج في مستشفيات العاصمة دمشق.

وتأتي هذه العملية ضمن اتفاق لإجلاء 29 حالة طبية حرجة لمدنيين مقابل إطلاق فصيل جيش الإسلام التابع للمعارضة السورية المسلحة سراح عدد مماثل من أسرى قوات النظام السوري المحتجزين لديه.

وكانت الأمم المتحدة قد ناشدت في وقت سابق إجلاء 400 حالة طبية حرجة، في حين قدّرت مصادر طبية للجزيرة أن الرقم يزيد عن 500 حالة تحتاج لإجلاء فوري لتلقي العلاج. وتوفي طفلان قبيل بدء عمليات الإجلاء، وكان آخرون توفوا في الأشهر القليلة الماضية جراء سوء التغذية.

والأحد الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إجلاء نحو 500 شخص من الغوطة الشرقية، وأضاف أن بلاده تريد توفير العلاج والرعاية لمن يحتاجون منهم لذلك. وحذرت الأمم المتحدة مرارا من أن أوضاع نحو أربعمئة ألف مدني محاصرين في الغوطة الشرقية تزداد سوءا.