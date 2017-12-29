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القدس المحتلة- الرسالة نت

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل قدمت نظاما لمعالجة مياه المجاري لصالح جزيرة ناورو في المحيط الهادئ، قبل أسبوعين فقط من تصويتها ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إن لجنة المناقصات بوزارة الخارجية الإسرائيلية صادقت على شراء هذه المحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بتكلفة قدرها 71.9 ألف دولار دون مناقصة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن لجنة العطاءات تبريرها قرار الموافقة على الشراء دون مناقصة بالقول "إن ناورو هي أصغر دولة جزرية مستقلة، ولديها علاقات صداقة قوية مع إسرائيل".

وتابعت أن رئيس ناورو ناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالبا الحصول على مساعدة على شكل محطة لمعالجة مياه المجاري تتناسب مع الاحتياجات الفريدة للجزيرة.

وأشارت إلى أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي ستخدم مدرسة في الجزيرة، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية استعانت بخدمات شركة وضعت نظاما فريدا لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتشمل تكلفة الصفقة جميع النفقات الإضافية.

وكانت ناورو صوتت الخميس الماضي في الجمعية العامة إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ضد قرار عربي يرفض تغيير الوضع القانوني في مدينة القدس، وصوتت 128 دولة لصالح القرار وعارضته تسع دول، وامتنعت 35 دولة عن التصويت.