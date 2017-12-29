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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

هآرتس:

احتجاجا على اعتراف ترامب بالقدس: يعتزم الفلسطينيون الانضمام إلى 22 اتفاقية دولية

تمديد اعتقال الفتاة عهد التميمي ووالدتها لمدة 5 أيام

اقتحمت الشرطة منازل مسنين في ميا شيريم بسبب خطأ في العنوان

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يديعوت أحرونوت:

مصادر فلسطينية: اجتماع محتمل لأبو مازن مع إسماعيل هنية في القاهرة

لائحة اتهام في محكمة القدس ضد "ياسين أبو القرعة" 24 عام من سكان نابلس لتنفيذه عملية طعن في محطة الحافلات المركزية قبل نحو ثلاثة أسابيع

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معاريف:

محكمة عوفر العسكرية مدّدت اعتقال الفتاة عهد التميمي ووالدتها لمدة 5 أيام

منخفض جوي في البلاد يبدأ يوم الأحد القادم

حيفا: تم إنقاذ 20 شخصا من مبنى سكني اندلع فيه حريق

إيران قرب السياج: زار ضابط آخر من الميليشيات الشيعية الحدود الإسرائيلية اللبنانية

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"إسرائيل" هيوم:

اعتقال 6 مطلوبين ليلة امس في يهودا والسامرة يشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية

في مدينة الخليل عثرت قوات الأمن الإسرائيلية وشين بيت على أموال تقدر بعشرات الآلاف من الشواكل المستخدمة في الإرهاب

اشتعال النيران في سيارة للمستوطنين قرب أريئيل بعد رشقها بزجاجة حارقة من قبل شبان فلسطينيين ولم تقع إصابات في الحادث

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القناة 7 العبرية:

اعتقل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين مطلوبين في يهودا والسامرة ليلة أمس

استولت قوات الجيش على أموال إرهابية في الخليل

سينضم الفلسطينيون إلى 22 اتفاقية واتفاقيات دولية

وأمرت المحكمة العليا الدولة بالرد في غضون شهر على الالتماس ضد قانون التوصيات

ألقيت الحجارة والألعاب النارية على قوات الجيش الإسرائيلي في بيت أمر

مصر: قتل 4 جنود وضباط في انفجار في سيناء

محكمة عوفر العسكرية مدّدت اعتقال الفتاة عهد التميمي ووالدتها لمدة 5 أيام

قوات الجيش تعتقل 6 فلسطينيين من الضفة خلال الليلة الماضية ومصادرة أموال من الخليل.

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القناة 12 العبرية:

اعتقلت قوات الجيش 6 فلسطينيين يشتبه في أنهم إرهابيون

محكمة عوفر العسكرية مدّدت اعتقال الفتاة عهد التميمي ووالدتها لمدة 5 أيام

مظاهرة في عين ماهل في الداخل المحتل ضد زيارة نتنياهو للمكان - المتظاهرون هتفوا "بيبي اخرج , بيبي قاتل و فاسد

العثور على عبوتين ناسفتين من صنع محلي (كوع) بحوزة شاب قرب المحكمة العسكرية في سالم

حنين الزعبي لأرون حزان : بياع نسوان للزنا , قوّاد

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القناة 14 العبرية:

السفير الأمريكي في"إسرائيل": تصرفات الفلسطينيين بعد إعلان ترامب قبيحة ومعادية للسامية

اعتقال فلسطيني عند محكمة سالم العسكرية ضبط بحوزته قنبلة أنبوبية - تم إغلاق المحكمة

المكسيك تشتري من شركة إسرائيلية نظام متطور لمراقبة المكالمات والرسائل وتحديد الموقع الجغرافي للهواتف بتكلفة 20 مليون دولار

سفارة الولايات المتحدة في أنقرة إزالة القيود المفروضة على التأشيرات الصادرة في تركيا .

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والا العبري:

محكمة عوفر العسكرية مدّدت اعتقال الفتاة عهد التميمي ووالدتها لمدة 5 أيام

سيناء: مقتل ضابط وخمسة جنود مصريين في اشتباكات مسلحة

السفير الأمريكي في "إسرائيل": تصرفات الفلسطينيين بعد إعلان ترامب قبيحة ومعادية للسامية

استقالة مدير عام الصناعات الجوية "يوسي فايس" من منصبه

انتحار جندي احتياط يبلغ من العمر 26 عام في قاعدة مقر قيادة الجبهة الداخلية القديم في نيس زيونا

إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة جراء رشقه بالحجارة في منطقة النبي صالح