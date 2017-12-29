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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

أصيب عدد من المستوطنين "الإسرائيليين"، ظهر اليوم الجمعة، بالهلع نتيجة إطلاق ثلاثة صواريخ من غزة، سقط أحدها على مبنى بالمجلس الإقليمي "شاعر هنيغف" ملحقًا أضرارًا به.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ثلاثة صواريخ أطلقت من غزة، سقط أحدها في مستوطنات غلاف غزة، بينما اعترضت منظومة القبة الحديدية "الإسرائيلية" اثنين منهما.

وكشف الإعلام العبري أن تلك الصواريخ أحدثت حالة من الرعب والهلع في صفوف عشرات الإسرائيليين الذين تظاهروا في أقرب نقطة إلى غزة، لمكان أسر الجندي الإسرائيلي شاؤول ارون احتفالا بذكرى يوم ميلاده.

وفي أعقاب إطلاق الصواريخ قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقطة رصد للمقاومة وأخرى للضبط الميداني شرقي حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفاد مراسل "الرسالة نت"، بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين صوب نقطة رصد للمقاومة شرق حي الشجاعية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.