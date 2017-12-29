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القاهرة- الرسالة نت

قتل خمسة أشخاص بينهم أفراد من الأمن وأصيب خمسة آخرون في هجوم مسلح استهدف كنيسة في منطقة حلوان جنوبي القاهرة بحسب متحدث باسم وزارة الصحة المصرية، وقد تمكنت قوات الشرطة من قتل مهاجم واعتقال آخر.

وقالت قوات الأمن المصرية إنها تمكنت اليوم الجمعة من التصدي لهجوم مسلح استهدف كنيسة جنوبي القاهرة، ما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين وضابط شرطة ومجندين وفراش بالكنيسة.

وهاجم مسلحان القوة الأمنية حول كنيسة مارمينا في منطقة حلوان جنوبي القاهرة بوابل من الرصاص في محاولة لاقتحام الكنيسة، ما أدى إلى مقتل الضابط والمجندين وفراش الكنيسة، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من قتل أحدهما، في حين أصيب الآخر أثناء مطاردة الشرطة له قبل أن تتمكن من اعتقاله.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية قوله "إن الأجهزة الأمنية بالوزارة نجحت في إحباط هجوم مسلح على إحدى الكنائس بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، وتمكنت من قتل أحد الجناة في تبادل لإطلاق النار، وطاردت الآخر".

وقال المصدر "إن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين إحدى الكنائس بمنطقة حلوان فوجئت بقيام مسلحين اثنين بإطلاق النار على الكنيسة، فقامت على الفور بمبادلتهما إطلاق النار". وأشار إلى أن قوات الأمن أغلقت محيط المنطقة بالكامل.

ويأتي هجوم اليوم رغم إعلان السلطات المصرية خطة أمنية مكثفة لتأمين الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.