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غزة- الرسالة نت

شارك عشرات المواطنين وأهالي الأسرى اليوم الجمعة، في تظاهرة بمكان أسر الجندي شاؤون أرون، بالتزامن مع احتفالية لعائلة الجندي الأسير في يوم ميلاده، وسط مطالبات برضوخ الاحتلال لمطالب المقاومة لتنفيذ صفقة تبادل جديدة.

واحتشد العشرات من أهالي الأسرى في التظاهرة التي أقيمت في المكان الذي أسر به أورون على الحدود مع مستوطنات غلاف غزة، ورفعوا صور أبنائهم مطالبين بإطلاق سراحهم.

وعلق المتظاهرون، في المكان المقابل لمنطقة السياج الفاصل على الحدود، لافتات كبيرة باللغة العبرية، تطالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ورضوخ الاحتلال لمطالب المقاومة لتنفيذ صفقة تبادل.

وجاءت التظاهرة التي نظمتها جمعية واعد بغزة، بالتزامن مع احتفال أقامت عائلة الجندي المختطف شاؤول أرون بمناسبة عيد ميلاده على مشارف المنطقة التي أسر منها.

هذا ونشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، صورة كبيرة على مفترق السرايا بغزة، للجندي الإسرائيلي الأسير لديها شاؤول أرون لديها.