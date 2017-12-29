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الضفة المحتلة-الرسالة نت

تواصلت الاحتجاجات والمسيرات الشعبية الغاضبة في كافة مدن الضفة والقدس المحتلتين وفي قطاع غزة، رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال "الإسرائيلي"، بعد 4 أسابيع من إصداره.

وانطلقت عشرات المسيرات الاحتجاجية في مدن الضفة والقدس المحتلتين بعد صلاة الجمعة، بعد دعوات فلسطينية للاستمرار في التظاهرات وزيادة وتيرتها، وقابلتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بالقمع بعد إطلاق النار والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز صوب المحتجين ما أدى إلى وقوع إصابات.

وفي بيت لحم قمعت قوات الاحتلال مسيرة سلمية انطلقت بعد صلاة الجمعة، تنديداً بقرار ترامب الجائر بحق مدينة القدس، وأفادت مصادر محلية بان المسيرة انطلقت من امام مخيم العزة شمالا، وصولا الى المدخل الشمالي لبيت لحم، حيث قمعها جنود الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت والغاز ما ادى الى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وبمحافظة الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة في كل من مخيم العروب وبلدتي سعير ويطا، بعد قمع قوات الاحتلال مسيرات سلمية نددت بقرار ترامب، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى الأهلي بالخليل، بأن شابا من مخيم العروب وصل إلى قسم الطوارئ جراء اصابته بعيار ناري من النوع الحي في الفخذ، ووصفت الطواقم الطبية حالته بالمتوسطة.

وأكدت نفس المصادر على إصابة شابان بالرصاص الحي خلال مواجهات مخيم العروب، بينما أصيب العشرات بالاختناق، بعد إلقاء قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوبهم.

أما على المدخل الشمالي لمدينة البيرة فقد تجددت المواجهات عقب صلاة الجمعة بين الشبان وقوات الاحتلال، وماتزال مستمرة حتى كتابة هذا الخبر.

واكدت مصادر طبية أنها تعاملت مع عدد من الاصابات نتيجة الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بكثافة باتجاه الشبان .

وفي نابلس قمعت قوات الاحتلال مسيرة سلمية خرجت بعد صلاة الجمعة في قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن الاحتلال أطلق قنابل الغاز والأعيرة المطاطية صوب مسيرة توجهت إلى مدخل القرية رفضا لإعلان ترمب، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي نفس السياق، اندلعت مواجهات عنيفة وغاضبة بمعظم نقاط التماس الحدودية مع قوات الاحتلال، شرق قطاع غزة.

وأفاد مراسل الرسالة نت، بوقوع عدداً من الإصابات في صفوف الشبان خلال الموجهات الحدودية، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة خلف السلك الفاصل الرصاص الحي صوبهم.

من جانبه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 132 مواطن، حصيلة المواجهات في الضفة المحتلة منها، ٤ بالرصاص الحي، و٤٥ بالرصاص المطاطي، و٧٧ اختناقا بالغاز، و٧ اخرى، أما في قطاع غزة ١١٠ إصابة، منها ٤٠ إصابة بالرصاص الحي، و٧٠ اختناقا بالغاز.