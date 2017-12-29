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الضفة المحتلة- الرسالة نت

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، عن أصغر معتقلة فلسطينية بعد أن أمضت سبعة شهور في السجن.

وقالت الطفلة ملاك الغليظ (14 عامً)ا، من مخيم الجلزون شمال رام الله، عقب الإفراج عنها، أنها تركت خلفها عددًا من المعتقلات، بينهن قاصرات في سجن هشارون الإسرائيلي المخصص للنساء.

ولفتت في تصريحات لوسائل الإعلام فور الإفراج عنها على حاجز "جبارة" الاحتلالي شمال طولكرم أن المعتقلات يعشن ظروفًا صعبة جراء الممارسات الإسرائيلية بحقهن.

واعتقلت الغليظ في الـ 26 أيار/ مايو الماضي على حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين رام الله والقدس، وتعد أصغر أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل في 19 كانون الأول/ ديسمبر الحالي الطالبة في الثانوية العامة عهد التميمي بزعم الاعتداء على جنود إسرائيليين، وطردهم من أمام منزل عائلتها في قرية النبي صالح في نابلس.

ومددت محكمة الاحتلال اعتقال التميمي بطلب من النيابة العسكرية تحت مزاعم استمرار التحقيق.