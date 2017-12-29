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للزيتون فوائد صحية جمة، ولهذا عندما تجد طاعنا بالسن يتمتع بالصحة الجيدة وتسأله عن السبب فستجده يخبرك أن من بين أسباب احتفاظه بالصحة تناوله الزيتون بانتظام، وتاليا بعض فوائد زيت الزيتون الصحية.

أولا: صديق القلب: فهو يحتوي على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة يمكنها خفض مستوى الكوليسترول. كما أثبتت الدراسات أن التغذية الغنية بالزيتون وزيته تسهم في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

ثانيا: يحارب السرطان: يحتوي ثمر الزيتون في كل أصنافه على مادة تدعى "هيدروكسيتيروزول" المضادة للأكسدة، التي يمكنها -حسب العلماء- الوقاية من السرطان.

ثالثا: مفيد لمرضى السكري: يعمل الزيتون على خفض مقاومة الأنسولين ويتمتع بتأثير إيجابي على مستوى السكر بالدم، خاصة بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني.

رابعا: يحد من خطر ألزهايمر: يحتوي الزيتون على مادة "أوليوكانثال" التي تحمي الخلايا العصبية، ومن ثم تحد من خطر الإصابة بألزهايمر.

خامسا: يحمي العظام: أثبتت الدراسات أن التغذية الغنية بالزيتون تحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

سادسا: يساعد على امتصاص العناصر الغذائية: بعض العناصر الغذائية المفيدة للصحة، مثل البيتا كاروتين المضادة للأكسدة، لا يمكن للجسم امتصاصها إلا إذا جرى تناولها مع الدهون. ويعد زيت الزيتون مثاليا لهذا الغرض.