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الرسالة نت - وكالات

كشفت تقارير صحافية إسبانية, عن موعد مباراة "الكلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد على ملعب "كامب نو", في الدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية, أن اللقاء سيجرى يوم 6 مايو 2018, الساعة 10.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة (9.45 بتوقيت فلسطين)

وأوضحت "سبورت" أن اللقاء سيحسم لقب الدوري بين الغريمين التقليديين، رغم أن الفارق الحالي بينهما 14 نقطة لمصلحة "البلوغرانا"، مع وجود مباراة مؤجلة لـ"الملكي" أمام ليغانيس.

يشار إلى أن برشلونة فاز على ريال مدريد (3-0), في "الكلاسيكو" الأخير.