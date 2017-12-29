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غزة-الرسالة نت

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جريمة كنيسة مارمينا بحلوان في مصر والتي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء.

وثمنت الحركة في تصريح صحفي مساء الجمعة، المواقف المسؤولة لجمهورية مصر وللطائفة المسيحية فيها تجاه قضية فلسطين ورفضهم لإعلان ترمب بخصوص القدس، متمنية لمصر وشعبها الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

وقتل خمسة أشخاص صباح اليوم الجمعة بينهم أفراد من الأمن وأصيب خمسة آخرون في هجوم مسلح استهدف كنيسة في منطقة حلوان جنوبي القاهرة بحسب متحدث باسم وزارة الصحة المصرية، وقد تمكنت قوات الشرطة من قتل مهاجم واعتقال آخر.