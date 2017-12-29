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خرجت مظاهرات لنصرة القدس في عدد من العواصم العربية والإسلامية، للجمعة الرابعة على التوالي منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة إسرائيل.

ونظم المتضامنون مظاهرة حاشدة وسط العاصمة الأردنية عمان تنديدا بقرار ترمب، وانطلقت المظاهرة التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين من أمام المسجد الحسيني الكبير، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الأردنية والفلسطينية.

وهتف المتظاهرون "لا سفارة أميركية فوق القدس العربية، يا سفير الأميركان اطلع برا من عمان، الشعب يريد تحرير فلسطين، بالروح بالدم نفديك يا أقصى، يا انتفاضة شيلي شيل زاد الحد وطفح الكيل".

وشارك مئات الأردنيين أيضا في تجمعات واعتصامات ومظاهرات في مدن البلقاء وإربد والعقبة والزرقاء والطفيلة تنديدا بالقرار الأميركي.

وفي العاصمة الماليزية كوالالمبور، نظم أساتذة وطلاب بجامعة الملايا وقفة احتجاجية أعلنوا فيها تضامنهم مع القدس والقضية الفلسطينية.

ودعا المتضامنون حكومات الدول الإسلامية إلى استثمار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وإجبار الولايات المتحدة على التراجع عن قرارها بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة يوم 21 من الشهر الجاري قرارا ينص على رفض أي إجراء يفضي إلى تغيير الوضع في القدس مما يعني رفض قرار ترمب.

على صعيد آخر، نظم "مجلس الدفاع عن باكستان" بالتعاون مع عدد من الأحزاب الدينية والسياسية مهرجانا بمدينة راولبندي ضم آلاف المشاركين الذين أكدوا دعمهم للقدس عاصمة لدولة فلسطين.

واستنكر المشاركون قرار ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وطالبوا الأمم المتحدة بتفعيل قراراتها بشأن فلسطين وكشمير.