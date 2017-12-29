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الرسالة نت - وكالات

يستعد نادي برشلونة لبيع 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل توفير الأموال اللازمة للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم ليفربول, والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية, أن برشلونة سيضحي بالأرجنتيني خافيير ماسكيرانو, والبرازيلي رافينيا ألكانترا, والتركي أردا توران, والإسبانيين أليكس فيدال وجيرارد دولوفيو، من أجل التعاقد مع كوتينيو وغريزمان.

وأكدت "سبورت" أن موقف برشلونة من ضم لاعب أتلتيكو مدريد مستقر بشكل كبير في ظل تواجد شرط جزائي في عقده بقيمة 100 مليون يورو، بينما سيدفع النادي "الكتالوني" 150 مليون يورو لضم لاعب ليفربول.

ولا يزال برشلونة يرغب في التعاقد مع كوتينيو, رغم رفض إدارة "الريدز" 3 عروض لضمه الصيف الماضي، كما بدأ النادي الإسباني الاتصالات مع عائلة غريزمان، لبحث إمكانية ضمه رغم تمديد عقده حتى صيف عام 2022.