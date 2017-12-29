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الأراضي الفلسطينية-الرسالة نت

أصيب عشرات المواطنين، أثر المواجهات التي اندلعت بعد ظهر الجمعة، بالضفة والقدس المحتلتين وقطاع غزة، رفضاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة "لإسرائيل".

وقمع جيش الاحتلال المسيرات والتظاهرات الغاضبة في الأراضي الفلسطينية، بعد إطلاقه الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية صوب المتظاهرين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن إصابة 50 مواطناً بالأعيرة النارية منهم 5 إصابات وصفت بالخطيرة، بعد مواجهات عنيفة على الحدود الشرقية للقطاع.

وقالت الوزارة إن (11 مواطن أصيبوا في مواجهات شرق جباليا، أحد الإصابات خطيرة في البطن، و19 إصابة شرق مدينة غزة "ناحل عوز" منها واحدة خطيرة في الرأس، و6 إصابات شرق مخيم البريج منها واحدة خطيرة في الصدر، و14 إصابة شرق خانيونس منها واحدة في البطن وأخرى في الحوض).

وأفادت الوزارة بأن طواقمها تعاملت مع 120 مواطن أصيبوا بحالات اختناق جراء القاء قوات الاحتلال قنابل الغاز صوبهم بغزارة، وتم معالجتهم ميدانياً.

وفي مواجهات الضفة المحتلة، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 133 مواطن، منها 4 إصابات بالرصاص الحي، و45 إصابة بالرصاص المطاطي و84 اختناقاً بالغاز الذي ألقاه جنود الاحتلال صوب المتظاهرين.