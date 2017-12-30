تصغير الخط تكبير الخط

غزة- الرسالة نت

أعلنت مصادر طبية، صباح اليوم السبت، استشهاد شاب متأثرا بجراح خطيرة أصيب بها في مواجهات الأمس مع الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، استشهاد الشاب جمال محمد مصلح (21 عاما) متأثرا بجراح خطيرة جراء رصاصة في بطنه.

وأصيب مئات المواطنين يوم أمس الجمعة خلال مواجهات عنيفة اندلعت بغالبية نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحلتين وحدود قطاع غزة، بينهم ستة في حالة الخطر، وذلك في الجمعة الرابعة لانتفاضة العاصمة التي انطلقت بوجه إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس "عاصمة لإسرائيل".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بتعامل طواقمها مع 293 إصابة في الضفة الغربية، منها أربعة بالرصاص الحي، و63 بالمعدني المغلف بالمطاط، و217 اختناقًا بالغاز، بالإضافة إلى تسع إصابات أخرى، أما في قطاع غزة فتعاملت مع 90 إصابة، منها 49 بالرصاص الحي.

أما وزارة الصحة فأفادت بإصابة 72 مواطنًا بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال المواجهات المستمرة مع قوات الاحتلال، منهم 5 في الخليل (إحداها حرجة)، وسبعة في نابلس، وواحدة في قلقيلية، وثلاثة في أريحا، و50 في قطاع غزة.