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غزة- الرسالة نت

يتوقع موقع طقس فلسطين أن تتأثر فلسطين خلال الأسبوع القادم بمنخفضين جويين، بحيث سيبدأ المنخفض الجوي تأثيره بشكل أساسي خلال ساعات فجر وصباح يوم الاثنين ويستمر حتى مساء يوم الثلاثاء. فيما سيبدأ تأثير المنخفض الثاني فجر وصباح يوم الجمعة القادم.

ويتوقع موقع طقس فلسطين أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس يوم الاثنين القادم، وتسقط أمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا فوق كافة المناطق. ويتوقع موقع طقس فلسطين أن يشتد المنخفض الجوي خلال ساعات المساء من يوم الاثنين ليتحول الطقس ليصبح عاصفاً وماطراً وبارداً فوق كافة المناطق في البلاد.

وتشير الخرائط الجوية إلى استمرار تأثير المنخفض الجوي يوم الثلاثاء القادم ، بحيث تبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون غزيرة أحياناً فوق معظم المناطق في البلاد إلى أن يضعف المنخفض الجوي بشكل تدريجي خلال ساعات الليل.

هذا ومن المتوقع أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي جديد نهاية الأسبوع، بحيث تنخفض درجات الحرارة من جديد وتسقط أمطار تكون غزيرة أحياناً فوق معظم المناطق. إلا أن هذا المنخفض الجوي بحاجة للمزيد من المتابعة.