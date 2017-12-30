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غزة- الرسالة نت

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية النقاب عن أن شدة لهجة التصريحات التي يطلقها رئيس السلطة محمود عباس ضد الولايات المتحدة الامريكية بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل هي متفق عليها مسبقا مع الإدارة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن الهدف من هذه التصريحات هي امتصاص غضب الجماهير الفلسطينية عقب هذا الإعلان، ومحاولة الظهور كرافض لهذا القرار بعد الموافقة عليه مسبقا ضمن خطة القرن.

وكان ضمن الاتفاق مع الإدارة الأمريكية أن يُشدد الرئيس أبو مازن من لهجته ضد الرئيس الامريكي دونالد ترامب كخطوة اولى، ثم اعلانه أنه لن يلتقي نائب الرئيس الأميركي مايك بنس اثناء زيارته التي كانت مقررة خلال الشهر الجاري.

وترى الصحيفة أن هذه التصريحات تتوافق مع الموقف الشعبي الفلسطيني الذي يريد أن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة العتيدة.