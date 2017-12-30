تصغير الخط تكبير الخط

مؤمن مقداد – الرسالة نت

أعرب آفي غاباي، زعيم حزب العمل (الإسرائيلي) عن تذمره من استمرار اطلاق الصواريخ من قطاع غزة منذ قرابة الشهر.

وقال غاباي خلال كلمة له في مؤتمر "شبتاربوت": "ثلاثة أسابيع من إطلاق الصواريخ من غزة ونتنياهو صامت".

ووفق ما ذكرت القناة العبرية 14، تطرق غاباي لإطلاق الصواريخ أمس من غزة، زاعما أنها موجهة إلى التجمع في ذكرى ميلاد الأسير لدى حماس أورون شاؤول، والذي شارك فيه غاباي.

وتساءل غاباي عن سبب صمت نتنياهو، قائلا إنه يخشى الفشل الذي يتعلق به دائما.

وأضاف: "يجب أن نرد بشدة على كل عملية إطلاق صواريخ، وتجنيب المواطنين لذلك".

وفي سياق منفصل، أكد غاباي تأييده على دخول العمال الفلسطينيين لـ(إسرائيل) بموجب اتفاق تبادل الأسرى.