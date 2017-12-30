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الرسالة نت - وكالات

شطب موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي حسابا للطفلة عهد التميمي التي تعتقلها قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بتهمة ضرب جنديين (إسرائيليين).

وأعلنت مصادر إعلامية أن إغلاق حساب التميمي من "تويتر" يأتي ضمن سياسة الموقع المزعومة لإغلاق الحسابات التي تحتوي على منشورات ذات "طابع عنيف أو تحريضي".

من جهة أخرى، أطلق متضامنون مع عهد التميمي حسابا بديلا لها على موقع "تويتر"، للتضامن معها ونشر أخبارها للعالم.

يشار إلى أن المحكمة العسكرية (الإسرائيلية) في عوفر قررت الخميس تمديد اعتقال الطفلة عهد التميمي، لمدة 5 أيام إضافية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عهد التميمي يوم الـ19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتشار مقطع فيديو يوثقها وهي تحاول طرد جنديين (إسرائيليين) من باحة منزل أهلها في قرية النبي صالح شمالي رام الله.