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الرسالة نت - وكالات

يبدو أن أنباء رغبة النجم البلجيكي إيدين هازارد في الرحيل عن صفوف تشيلسي، قد دفعت إدارة النادي الإنجليزي للتحرك لمحاولة منعه من الرحيل عن ملعب "ستامفورد بريدج".

وكان والد هازارد قد أكد في تصريحات صحافية، أن نجله ينتظر عرضا جادا من ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" فإن إدارة تشيلسي ستقوم بمحاولة أخيرة، لإثناء اللاعب عن قراره وذلك من خلال تقديم عقد مُغري له في العام الجديد 2018، علما بأن العقد الحالي ينتهي عام 2020.

وأشارت "إكسبريس" إلى أن إدارة النادي اللندني كانت في مفاوضات مستمرة مع هازارد، وسيحاول مسؤولو "البلوز" تقديم عقد جديد بشروط محسنة في أسرع وقت ممكن بالعام الجديد.