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الوسطى - الرسالة نت

شيعت جماهير غفيرة وسط قطاع غزة ظهر السبت، جثمان الشهيد جمال محمد مصلح الذي ارتقى متأثرا بجراح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع أمس الجمعة.

وشارك الآلاف في موكب التشييع الذي انطلق من مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح مرورا بوداع ذويه له وأداء صلاة الجنازة عليه ثم يوارى الثرى في مقبرة مخيم المغازي الشرقية.

يذكر أن الشهيد مصلح (21عاما) من مخيم المغازي وسط القطاع ارتقى متأثرا بإصابته برصاصة في بطنه بمواجهات مع الاحتلال قرب موقع "المدرسة" العسكري شرق البريج أمس.