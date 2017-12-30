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الرسالة نت – محمود هنية

أكد عبد الحميد المصري القيادي في "التيار الإصلاحي الديمقراطي" الذي يتزعمه النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان، أن حركة حماس وقائدها في غزة يحيى السنوار كان صادقا في وعوده حول ملف المصالحة، غير أن من استجاب للشروط والاملاءات الأمريكية و(الإسرائيلية) هو الذي أفشل المصالحة.

وقال المصري في حديث لـ"الرسالة نت" إن (إسرائيل) وأمريكا غير معنيتان بالمصالحة، وهناك من استجاب لرغبتهم، في إشارة إلى رئيس السلطة محمود عباس.

ورأى أن نجاح المصالحة مرهون بالحشد الشعبي والفصائلي الضاغط على الطرف المعطل لها، مؤكدا أن فشلها يعني الذهاب إلى واقع أكثر مأساوية، وفق قوله.

وأشار إلى أن محاولات افشال المصالحة هي رغبة واشنطن، ومن يستجيب لطلباتها.