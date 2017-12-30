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غزة - الرسالة نت

قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان التي وصف فيها المواقف الفلسطينية الرافضة لقرار ترمب بشأن القدس بأنها (قبيحة واستفزازية ومعادية للسامية) تعكس عنصرية هذا السفير، وجهله بالتاريخ واستخفافه بالحق الفلسطيني والقانون الدولي.

وأكد برهوم في تصريح صحفي السبت، أن هذه التصريحات تؤكد أنهم بهذه السياسة شركاء للاحتلال في كل جرائمه ضد شعبنا ومقدساته.

واعتبر أن تصريحات السفير الأمريكي كافية كي تكون مبررا لإعلان فلسطيني رسمي بقطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية وإعلان انتهاء أوسلو التي رعته وسوقته هذه الإدارة وتسببت في ضياع الحقوق الفلسطينية وثبتت أركان الاحتلال الإسرائيلي.