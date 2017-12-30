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الرسالة نت - وكالات

قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتخطي عقبة ليستر سيتي (2-1), ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدفي "الريدز" (52 و76), بينما أحرز جيمي فاردي هدف ليستر (3).

ورفع الفائز رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع, وبقي رصيد الخاسر 27 نقطة في المركز الثامن.

وفي لقاءات أخرى, فاز تشيلسي على ستوك سيتي (5-0), وبورنموث على إيفرتون (2-1), وبنفس النتيجة تفوق سوانزي سيتي على واتفورد, وتعادل نيوكاسل مع برايتون (0-0), وبنفس النتيجة تعادل هيدرسفيلد تاون مع بيرنلي.