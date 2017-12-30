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الرسالة نت - محمود هنية

قال عبد العليم دعنا عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إنّ عقد "المجلس المركزي" سيكون ما بين الـ14- الـ19 من شهر يناير المقبل في رام الله وغزة وبيروت.

وذكر دعنا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ الوطني سيعقد بمشاركة غالبية الفصائل، موضحًا أن أجندة اللقاء سيحدد في اجتماع للجنتين المركزية والتنفيذية الأربعاء المقبل.

وأكدّ دعنا ضرورة تنفيذ مخرجات المجلس المركزي السابق الذي دعا الى ضرورة إعادة النظر في العلاقة السياسية والأمنية مع الاحتلال.

وكان عمر شحادة عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير عن الجبهة الشعبية، قال إنّه جرى الاتفاق على تكليف سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، للبدء في تحضيرات عقد المجلس المركزي في رام الله.

وأوضح شحادة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنه جرى الاتفاق مبدئيا على عقد المجلس المركزي منتصف الشهر المقبل، في ثلاث مناطق وهي غزة وبيروت ورام الله عبر الفيديو كونفرنس.

وذكر أن الزعنون سيبدأ بتوجيه الدعوات لحركتي حماس والجهاد، من أجل المشاركة في جلسة المجلس المركزي.

وردًا على سؤال حول تجاهل رئيس السلطة محمود عباس لعقد الاطار الوطني المؤقت، أجاب: "هذا سؤال يوجه اليه رغم أننا دعونا في اجتماع اللجنة التنفيذية بضرورة عقد كافة هذه الهيئات الوطنية".