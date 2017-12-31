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الرسالة نت - وكالات

دخل توتنهام في منافسة مع مانشستر يونايتد على ضم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا جناح بوردو، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وذكر موقع "UOL Esporte" الفرنسي، أن بوردو رفض عرضا من توتنهام بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني لضم مالكوم في يناير.

وأوضح "UOL Esporte" أن توتنهام لا يزال يضع ضم اللاعب ضمن خططه خلال "الميركاتو" الشتوي، بجانب التعاقد مع آخرين، وسيدخل في منافسة مع اليونايتد الذي يراقبه منذ فترة.

ويستعد مانشستر يونايتد لتقديم عرض بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني, لإغراء مسؤولي النادي الفرنسي للاستغناء عن مالكوم.

يشار إلى أن مالكوم شارك في 20 مباراة مع بوردو هذا الموسم بجميع المسابقات، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 5 أخرى.