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الرسالة نت - وكالات

يستعد الإيطالي سيموني زازا لاعب فالنسيا للتوقيع على عقد جديد مع فريقه الإسباني، بشرط جزائي يقدر بـ100 مليون يورو، بحسب ما ذكرته تقارير صحافية إيطالية.

وأوضح موقع "فوتبول إيطاليا", أن إدارة فالنسيا ترغب في إضافة شرط جزائي كبير في العقد الجديد لزازا, المتألق منذ بداية الموسم الجاري، بالإضافة إلى بعض التعديلات في البنود الشخصية، وذلك لتحصينه ضد إغراءات الأندية الكبيرة الراغبة في ضمه.

وشارك اللاعب في 15 مباراة بالدوري الإسباني مع فالنسيا حتى الآن، سجل خلالها 10 أهداف، وهو أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة "الخفافيش".

وبحسب "فوتبول إيطاليا"، فإن زازا استقر مع أسرته على البقاء في إسبانيا، وهو ما يعكس رغبته في الاستمرار مع فالنسيا خلال السنوات القليلة المقبلة.

يشار إلى أن زازا انتقل إلى صفوف فالنسيا في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من يوفنتوس، في صفقة بلغت قيمتها 16 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع ناديه حتى 2021.