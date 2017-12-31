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غزة - الرسالة نت

كشف جهاد السدودي المدير الفني للتفاح, عن طموحاته مع الفريق, في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالأندية الغزية هذا الموسم.

وقال السدودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نظرا لأننا لم نتمكن من تعزيز الفريق بلاعبين جدد في الانتقالات الشتوية, لا أعد أحدا بالصعود للممتازة".

وأضاف: "في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الجميع, سنسعى من أجل التأهل, بهدف إسعاد الإدارة والجماهير".

يشار إلى أن التفاح أنهى مرحلة ذهاب دوري الأولى في المركز الخامس برصيد 18 نقطة, بفارق الأهداف خلف الزيتون.