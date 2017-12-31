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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن لاعبي أرسنال يرغبون في رحيل التشيلي أليكسيس سانشيز عن صفوف الفريق في أقرب وقت، بسبب استيائهم من تصرفاته خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية, أن أغلب لاعبي "الغانرز" يريدون رحيل سانشيز, بعدما تغيّر سلوكه بنسبة كبيرة منذ بداية الموسم الجاري، لرغبته في الرحيل عن الفريق "اللندني"، وهو ما اتضح خلال لقاء أرسنال الأخير أمام كريستال بالاس (3-2), في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي، حين رفض عدد من اللاعبين مشاركته الاحتفال بتسجيل الهدف الثاني.

وأشارت "صن" إلى أن جماهير أرسنال هي الأخرى باتت تنتظر رحيل اللاعب, الذي لا يقدّر قيمة النادي من وجهة نظرهم، وظهر ذلك أيضا بعد تسجيله الهدف الثالث في لقاء كريستال بالاس، إذ هتفت لزميله جاك ويلشير بدلا منه.

ويقترب سانشيز من الانتقال لمانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية المقبلة، حيث ينتهي عقده مع أرسنال بختام الموسم الجاري، ويرفض توقيع عقد جديد مع الفريق.