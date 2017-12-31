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رام الله - الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال في مدينة نابلس فجر اليوم، الشابين عبد السلام القوقا و عميد النوري، بعد دهم منزليهما في منطقة شارع سفيان ومحيط مخيم العين .

وافاد شهود عيان ان اكثر من عشر اليات عسكرية للاحتلال اقتحمت المدينة من الجهة الغربية، وتمركزت في محيط عمارة النوري والقوقا اعقب ذلك مواجهات عنيفة استمرت لعدة ساعات تخللها اطلاق نار حي ثم انسحاب تلك القوة باتحاه الغرب عبر طريق وادي التنفاح دير شرف.

وحسب الشهود فان مواجهات اندلعت ايضا لدى اختراق دوريات بلدة دير شرف وتم ملاحقتها حتى خروجها من البلدة، ورصد شهود عيان تحليق مكثف لطائرات رصد احتلالية في سماء نابلس قبيل وخلال عملية الاقتحام.

في باقي مناطق الضفة اعتقلت قوة للاحتلال شابين خلال اقتحامه لقرية المنشية جنوب بيت لحم .كما تم اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وفي الخليل اقتحمت بلدة دورا جنوب غرب الخليل وتمركزت في منطقة سنجر .

كما اقتحمت منزل الاسير المحرر هشام الطيطي في مخيم العروب ، وسلمته استدعاء لمقابلة مخابرات الاحتلال. كما حاصرت منزل هاني جعارة " امين سر حركة فتح في شمال الخليل ".

وشهد مخيم الفوار مواجهات عنيفة ادت الى اصابة محمد الطيطي برصاصة مطاطية في رأسه عقب المواجهات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسل مصطفى أبو عيد من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة فجر اليوم الاحد.