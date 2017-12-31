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دبي - الرسالة نت

أفادت دراسة أميركية حديثة نشرت نتائجها في العدد الأخير من دورية "جاما أونكولوجي" العلمية، بأن عقارا مضادا للأورام السرطانية يمكن أن يزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأجرى فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة بنسلفانيا الأميركية دراستهم على عقار "كارفيلزوميب" لعلاج الورم النخاعي المتعدد، وهو أحد أنواع السرطان الذي يصيب نوعا معينا من كريات الدم البيضاء, وهي خلايا البلازما الموجودة في نخاع العظام.

وجمع الباحثون بيانات من 24 دراسة سابقة أجريت بين عامي 2007 و2017، وشملت 2594 مريضًا تناولوا عقار "كارفيلزوميب"، ووجدوا أن تناول العقار يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 18%.

وكانت أمراض القلب والأوعية الدموية الأكثر شيوعا بين من تناولوا العقار هي ارتفاع ضغط الدم بنسبة 12.2%، وفشل القلب بنسبة 4.1%، وعدم انتظام ضربات القلب بنسبة 2.4%، والسكتة الدماغية بنسبة 1.8%.

وقال الباحثون إن هذه النتائج مهمة لأن هناك عوامل خطر متداخلة بالفعل بين الورم النخاعي المتعدد والأمراض القلبية الوعائية، وخاصة بين كبار السن والمرضى الذين يعانون من البدانة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث يقضي نحو 17.3 مليون نسمة نحبهم جراء أمراض القلب سنويا، مما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام.