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الرياض - الرسالة نت

بث التلفزيون السعودي لقطات لوزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله بصحبة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كما أظهرت صور تناقلها مغردون على موقع تويتر الأميرين في حديث جانبي.

وهذا أول ظهور علني للأمير متعب منذ إعفائه من منصبه وتوقيفه ثلاثة أسابيع قبل الإفراج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك ضمن ما تصفها السلطات السعودية بحملة مكافحة الفساد.

وجاء اللقاء خلال رعاية ابن سلمان حفل سباق الخيل السنوي على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في منطقة الجنادرية بالعاصمة الرياض.

كما بثت وكالة الأنباء السعودية الرسمية صورا جمعت الأميرين، ونشرت في خبرها أن الأمير متعب كان من بين مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله ميدان الملك عبد العزيز للفروسية.

وكان ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإعفاء الأمير متعب من منصبه.

وعقب إعفائه تم اعتقاله في اليوم نفسه مع أمراء آخرين ورجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين بموجب أمر من لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، التي تم تشكيلها في اليوم ذاته.

وتم إطلاق سراح الأمير متعب يوم 28 من الشهر الماضي، دون الإعلان رسميا عن أي تفاصيل أخرى.